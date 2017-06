Vai realizar-se o Sarau do Agrupamento de Escolas de Anadia, esta quinta-feira, dia 8 de junho, no Cineteatro de Anadia.

Este espetáculo pretende mostrar todo o talento, abnegação, esforço e qualidade dos alunos, “numa diversidade e pluralidade que é apanágio do Agrupamento”. “Este empenho e querer dos alunos enche-nos de orgulho e envaidece-nos enquanto comunidade aprendente, que projeta um futuro risonho e cheio de possibilidades”, refere a direção do Agrupamento, em nota enviada à nossa redação.