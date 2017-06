A exemplar prestação de três alunas do concelho de Anadia, na fase final do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), que decorreu, no passado dia 27 de maio, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, traduziu-se na melhor prestação de sempre do concelho de Anadia neste concurso, conquistando três dos prémios em disputa.

Maria Coelho Santos, aluna do Colégio de Nossa Senhora da Assunção (CNSA), conseguiu o 2.º lugar na categoria do 1.º CEB, Inês Miguel Baptista Duarte, também aluna do CNSA, arrecadou o 1.º lugar na categoria do 2.º CEB, e Aurora Cavaleiro, aluna da Escola Básica e Secundária de Anadia, alcançou o 2.º lugar na categoria do Ensino Secundário.

A fase final do CIL serviu para apurar os grandes vencedores dos 11 concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), entidade promotora do certame.

Delineado com o objetivo de fomentar o prazer de ler e o desenvolvimento de competências, no âmbito da leitura, dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) ao Ensino Secundário dos concelhos que integram comunidade, a final da quarta edição do certame contou com 42 participantes em representação de diversos estabelecimentos de ensino da região. Estes finalistas prestaram provas de leitura e de compreensão acerca das obras selecionadas para os quatro ciclos de ensino: O morcego bibliotecário, de Carmen Zita Ferreira (1.º CEB), O número das estrelas, de Loys Lowry (2.º CEB), O rapaz dos sapatos prateados, de Álvaro Magalhães (3.º CEB), e No meu peito não cabem pássaros, de Nuno Camarneiro (Secundário). O júri foi composto pelos escritores José Viale Moutinho, Nuno Camarneiro e Fernando Pinto do Amaral (ex-Comissário do Plano Nacional de Leitura).

Nesta final, o Município de Anadia fez-se representar pelas alunas Maria Coelho Santos, Inês Miguel Baptista Duarte, e Maria Cara D’Anjo, do 1.º, 2.º, 3.º CEB, respetivamente, todas alunas do CNSA, e Aurora Cavaleiro, do Ensino Secundário, aluna da EBSA.

Ana Schevchenco, aluna da EBSA, protagonizou, ainda, um dos momentos culturais do certame, com uma interpretação de bailado clássico ao som de “Amar pelos dois”, de Salvador Sobral.

Para Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, este resultado enche de orgulho o município, e traduz o excelente trabalho de cooperação que tem sido desenvolvido entre os estabelecimentos de ensino e a autarquia, nomeadamente no âmbito da Rede de Bibliotecas de Anadia.

Para além de Inês Duarte, sagraram-se vencedores José Luís Morais, do Agrupamento de Escolas de Águeda, na categoria do 1.º CEB, Inês Maia, da Escola EB 1,2,3 de Pardilhó, Estarreja, na categoria do 3.º CEB, e Francisco Santos, da Escola Secundária de Albergaria-a-Velha, na categoria do Ensino Secundário.