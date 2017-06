O projeto “Quintas no Museu” caracteriza-se por um ciclo de sessões, às quintas-feiras, no espaço do Museu do Vinho Bairrada, tendo como promotor o Município de Anadia e produção da Cais do Som.

Sendo conhecidos pela sua faceta de cantores, os músicos que integram este programa autoacompanham-se nas suas interpretações, estando, portanto, a “sós” em palco. Revelam, assim, o seu lado mais intimista.

No total de três sessões (15 de junho, 6 de julho e 7 de setembro de 2017), Mafalda Veiga é, no dia 15, o primeiro nome a abrir a conversa com música, moderada por Oriana Pataco, diretora do Jornal da Bairrada.

Mafalda Veiga é uma compositora, autora e cantora portuguesa, nascida em Lisboa, onde, após uma passagem de sete anos por Espanha, também reside. Bisneta de Simão da Veiga (pintor), aprendeu em criança a mexer em pincéis, óleos e telas com a avó, também pintora, mas foi a viola, que aprendeu a tocar com o tio mais novo, Pedro da Veiga, guitarrista de fado, que se tornou sua companheira inseparável.

O seu primeiro disco, “Pássaros do Sul”, foi editado em novembro de 1987 com enorme sucesso, quando estava no segundo ano de Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras de Lisboa, licenciatura que concluiu enquanto paralelamente a música se ia afirmando de forma clara e consistente como escolha profissional e de vida.

Editou ao longo dos anos vários álbuns que foram discos de prata, ouro e platina, como “Tatuagem” (1999), “Ao Vivo” (2000) no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o dvd “5 de Outubro no Coliseu de Lisboa” (2004), “Chão”(2009) e “Zoom” (2011) com os quais fez tournées de grande sucesso, para um público fiel e numeroso, por todo o país.

O seu último disco, “Praia”, foi editado em novembro de 2016 pela Sony e apresentado ao vivo na Casa da Música do Porto e no Teatro Tivoli em Lisboa em fevereiro deste ano.