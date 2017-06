O Comando Territorial de Aveiro, através dos militares do Posto Territorial de Anadia, procedeu ontem, pelas 16h50 à detenção de uma mulher, com 47 anos, por suspeita de fogo posto a uma área florestal, na localidade de Vila Nova de Monsarros – Anadia.

Em comunicado enviado ao JB é revelado que após o alerta dos populares para o Posto Territorial de Anadia, “os militares deslocaram-se prontamente ao local, vindo a proceder à detenção da suspeita ainda no local dos factos.”

A GNR avança ainda que graças à “rápida atuação do corpo de bombeiros foi possível circunscrever o incêndio num curto espaço de tempo.”

A suspeita, constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência, foi entregue à Polícia Judiciária para realização de diligências de inquérito.