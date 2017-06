Em Anadia, a noite do próximo sábado, 10 de junho, será de grande festa, com a realização do arraial e sardinhada com que a população se propõe celebrar, a partir das 19h, no Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho), a figura de Santo António, o mais popular dos santos portugueses, contando, para isso, com a preciosa ajuda de Quim Barreiros.

Neste evento organizado, mais uma vez, pela Câmara Municipal de Anadia, o santo casamenteiro será homenageado como manda a tradição, ou seja, num grande arraial popular, onde não faltará a sardinha assada na brasa, o vinho da Bairrada e muita alegria. A garantir tudo isto estarão cinco agrupamentos de escuteiros do concelho – Anadia, Avelãs de Cima, Sangalhos, São Lourenço do Bairro e a Fraternidade Nuno Álvares / FNA (Escutismo para Adultos) – que serão os responsáveis pela ementa, cabendo à APPACDM de Anadia o serviço de bebidas e de sobremesas.

A música não pode faltar e o convidado especial é Quim Barreiros, um dos artistas populares mais acarinhados pelo público, e que sabe, como ninguém, animar uma festa e convidar à dança.

A entrada no recinto do arraial é gratuita e a participação na noite de Santo António está aberta a toda a população.