O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, preside, esta sexta-feira, dia 23, às 18h, à inauguração do certame Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho 2017, que decorrerá na zona do Vale Santo, até ao dia 2 de julho.

A brasileira Daniela Mercury é a cabeça de cartaz desta 14.ª edição e cabe-lhe o concerto de encerramento, no dia 1 de julho.

Outros nomes sobem ao palco. Abre com The Gift, no dia 23, mas ao longo da semana, José Cid, Miguel Araújo, Meninos da Sacristia – que convidam Miguel Ângelo –, HMB, Mariza, Diogo Piçarra e Insert Coin) prometem fazer as delícias dos milhares de visitantes aguardados.

Num certame inteiramente dedicado ao espumante e aos produtores do concelho, destaque ainda para a gastronomia, artesanato, associações e coletividades do concelho que, juntamente com as 10 freguesias e uniões de freguesias, vão dar a conhecer as riquezas do concelho de Anadia.