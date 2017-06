Foi com vista para a Ria de Aveiro, que decorreu no sábado, dia 17, no Hotel Moliceiro, o workshop organizado pela Associação Rota da Bairrada, dedicada aos Aromas e Defeitos do Vinho.

Sob a orientação da enóloga Arminda Ferreira, cerca de 30 participantes puderam, durante mais de 4 horas, apreender de forma teórica e prática a diversidade de aromas que podem existir no vinho, incluindo os seus defeitos.

Durante a primeira hora e meia, o painel pôde conhecer todos os aspetos ligados à apreciação sensorial do vinho, aprendizagem que variou desde a composição dos aromas, os sentidos colocados à prova, a origem dos aromas, associações, memórias e todas as variantes associadas às capacidades reconhecer os aromas.

Na segunda parte do workshop, as capacidades dos participantes foram colocadas à prova, sendo-lhes pedido que reconhecessem dezenas de aromas diferentes que podem surgir no vinho.

Segundo Cristina Azevedo, coordenadora da Rota da Bairrada, o primeiro workshop realizada pela Associação em Aveiro revestiu-se dum enorme sucesso. A lotação definida inicialmente foi rapidamente esgotada e a lista de espera de participantes inscritos superou as vinte pessoas. Perante o sucesso da iniciativa, a Rota da Bairrada está já a preparar uma nova iniciativa na capital do distrito, que se realizará no Hotel As Américas, um dos estabelecimentos hoteleiros associados da Rota da Bairrada. O evento terá lugar em julho e será dedicado aos “Sabores Básicos do Vinho”, semelhante em termos de formato ao workshop realizado.

Ainda no mês de julho a Rota da Bairrada estará presente com um espaço de promoção no Vagos Sensation Gourmet (30 de junho a 2 de julho) e marcará presença na ExpoBairrada, com a dinamização de pequenos workshops sobre o vinho e a Bairrada e harmonização de showcookings.

Miguel Ferreira