The Cranberries cancelaram o concerto na EXPOFACIC devido a problemas de saúde da vocalista, obrigando a uma alteração no cartaz do certame. Assim, no dia 3 de agosto, UB40 featuring Ali Campbell, Astro, Mickey Virtue, a voz original da banda, trazem os sons do reggae ao palco da EXPOFACIC e os hits dos anos 80 e 90 com energia renovada.

Problemas de saúde da vocalista do grupo The Cranberries ditam o cancelamento do concerto marcado para dia 3 de agosto. Em comunicado, a banda explica que Dolores O’Ryan tem tido problemas de coluna que lhe provocam muitas dores, e que, por conselho médico, não poderá atuar até setembro, tendo sido cancelados todos os concertos previstos para agosto. O grupo lamenta o sucedido, mas reconhece não ter outra alternativa senão o cancelamento.

Face a este imprevisto, a EXPOFACIC apresenta uma nova atração para assumir o protagonismo do Palco Principal nessa noite: UB40 feat. Ali Campbell vão trazer os sons do reggae e do pop e pôr o público de todas as idades a cantar as músicas que todos conhecem, como “Red Red Wine”, “Can’t Help Falling in Love” e “I Got You Babe”, entre outras.

UB40 é uma banda britânica com influências do reggae e pop, formada em 1978, na cidade de Birmingham. O grupo surgiu numa fila de Seguro Social Britânica e extraiu o seu nome de um impresso do fundo de desemprego, designado por ”Unemployment Benefit 40” (Benefício de Desemprego). A sua formação multirracial reflete o meio de onde emergiram os seus membros. Formado pelos irmãos Ali (voz e guitarra) e Robin Campbell (guitarra), Earl Falconer (baixo), Mickey Virtue (teclados), Brian Travers (saxofone), Jim Brown (bateria) e Norman Hassan (percussão), o UB40 popularizou os ritmos jamaicanos junto da classe operária britânica, agregando um forte caráter político-social. A fama internacional foi conquistada nos anos 80 e 90, com 70 milhões de discos vendidos a nível mundial.

Após 30 anos como vocalista da banda britânica, Ali Campbell abandonou em 2009, assim como Mickey, e a banda prosseguiu com os restantes fundadores e novos membros.

Recentemente, Campbell, a mítica voz dos UB40, juntou-se a Mickey e Astro, para trazer de volta a magia do seu reggae inimitável e os hits que todos conhecem. O grupo lançou um novo álbum, “Silhouette”, em 2014, composto por novas canções a par de versões de clássicos dos Beatles, Bob Dylan, The Chi-Lites, entre outros, e um best of “Unplugged” em 2016.

Somente com Ali Campbell, a lendária voz do UB40, o público pode experimentar o som da linha original do UB40. Uma oportunidade única de visitar a música dos 80 e 90, no som reggae ao vivo, num espetáculo para guardar na memória.

A noite termina com os ritmos de dança do produtor musical e DJ britânico Naughtboy. Trata-se de um dos mais consagrados nomes de géneros musicais em voga, como o Breakbeat, o Hip-hop, o UK Garage, o Soul e o R&B contemporâneo, depois de ter irrompido de modo fulgurante na cena internacional com o seu álbum de estreia, Hotel Cabana, em 2013.