O grupo The Cranberries cancelou o concerto na EXPOFACIC devido a problemas de saúde da vocalista, obrigando a uma alteração no cartaz do certame. Assim, serão substituídos, no dia 3 de agosto, por UB40 featuring Ali Campbell, Astro, Mickey Virtue, a voz original da banda, que trazem os sons do reggae ao palco da EXPOFACIC e os hits dos anos 80 e 90 com energia renovada.

Em comunicado, a banda The Cranberries explica que a vocalista Dolores O’Ryan tem tido problemas de coluna que lhe provocam muitas dores, e que, por conselho médico, não poderá atuar até setembro, tendo sido cancelados todos os concertos previstos para agosto. O grupo lamenta o sucedido, mas reconhece não ter outra alternativa senão o cancelamento.

Face a este imprevisto, a EXPOFACIC apresenta uma nova atração para assumir o protagonismo do Palco Principal nessa noite: UB40 feat. Ali Campbell vão trazer os sons do reggae e do pop e pôr o público de todas as idades a cantar as músicas que todos conhecem, como “Red Red Wine”, “Can’t Help Falling in Love” e “I Got You Babe”, entre outras.