“Ao Piano no Hot Club”. É este o nome do novo álbum de Gonçalo Tavares apresentado no sábado, dia 17. O palco escolhido foi o Parque das Termas da Curia e o espetáculo, protagonista da segunda noite da animação termal “Curia – Paixão Pela Vida”, contou com a presença de José Cid e Luís Represas, com quem tem duetos.

Gonçalo Tavares é um bairradino residente em Aguim e já conta com cerca de 25 anos de carreira. Presenteado pela veia artística musical, Gonçalo seguiu os passos do tio, José Cid, e é um cantor e compositor que afirma ter “ainda muito trabalho para fazer” na área da música.

Ler mais na edição impressa ou digital