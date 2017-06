O Museu do Brincar, em Vagos, festejou o Dia Mundial da Criança em grande festa. Centenas de crianças “invadiram” os espaços contíguos do museu para comemorar o seu dia.

Houve magia com Manolo Magic (Venezuela); Danças do Mundo com Dayana (Colômbia) e o Concerto “Quinta dos Animais” da Escola de Música da LAAC.

Aos espetáculos juntaram-se pinturas faciais, oficinas de “Caça Sonhos” e “Mandalas”, Jogos Tradicionais, pintura de mural e no final todos se deliciaram com um gelado oferecido pela “Olá” a todas as crianças.