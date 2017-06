Realizou-se, nos dias 2 e 3 de junho, a 2.ª edição da Feira do Ambiente, na Praça Visconde Seabra, em Anadia.

Este ano, as refeições e os vinhos biológicos, assim como o encontro de veículos elétricos foram os grandes atrativos do certame, que contou com a presença de 24 entidades e stands.

Jornal da Bairrada acompanhou a iniciativa e registou alguns dos melhores momentos. Confira a reportagem na próxima edição (em papel e digital) do JB.

Este vídeo foi editado pelo estagiário do JB, Marcelo Marinho.