Secundária de Oliveira do Bairro vence XI Mostra Nacional de Ciência | Jornal da Bairrada

jb.pt

A Escola Secundária de Oliveira do Bairro esteve presente na XI Mostra Nacional de Ciência, que decorreu de 1 a 3 de junho no Centro de Congressos Alfândega do Porto, com a maior participação de ...