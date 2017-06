À semelhança do ano anterior, Anadia viveu mais uma noite de puro talento, no passado sábado, 27 de maio, com a realização, no Cineteatro Anadia, da final do “Anadia’s Junior Talents”, um concurso promovido pela Câmara Municipal com o objetivo de dar a conhecer os especiais talentos dos jovens do concelho no domínio das artes performativas.

Num espetáculo apresentado e animado pelo humorista Carlos Vidal, 45 alunos do Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA), do Colégio de Nossa Senhora da Assunção (CNSA), Colégio Salesiano de Mogofores (CSM) e da Escola Profissional de Anadia (VITI), apresentaram em palco 15 números nas áreas da dança, interpretação musical e canto.

As apresentações foram avaliadas por um júri constituído por João Paulo Santos, ator no Grupo de Teatro Amador “O Baluarte”, Hélia Castro, soprano e participante do concurso de televisão «The Voice Portugal» e Carolina Falques, professora de dança jazz.

A interpretação musical e o canto estiveram em destaque, com 12 apresentações, tendo duas delas conquistado o 1.º e o 3.º lugares. Beatriz Pereira da Silva, do Agrupamento de Escolas de Anadia, sagrou-se vencedora com a interpretação ao piano do tema “Ecos dos Vales”, de Luiz Costa, e Maria Simões Franco, do Colégio Nossa Senhora da Assunção, obteve o terceiro lugar com a interpretação do tema “Chuva”, de Mariza. O segundo lugar coube à dança contemporânea, mais concretamente ao grupo “Aleluia Dance” composto pelas alunas do Colégio Nossa Senhora da Assunção (Maria Clara Castel, Leonor da Cruz Silva, Luísa da Cruz Silva, Anabela Oliveira Ayala, Gabriela Costa Pedro, Beatriz Gavião Baptista, Maria Inês Torres, Bruna Filipa Abrantes, Inês Miguel Duarte e Mariana Dias Ferreira).

Relativamente ao ano anterior, a qualidade das apresentações atingiu um nível muito elevado, tendo surpreendido o júri e o público presente.

De salientar também a participação do artista anadiense, Gonçalo Tavares que atuou, durante a deliberação do Júri nesta Gala.

