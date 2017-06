A Biblioteca Municipal de Anadia vai ser palco de um workshop sobre “Mindfulness” destinado a mamãs. A iniciativa decorre a 13 de maio, entre as 9 e as 13h e tem como principais objetivos, ultrapassar os desafios da maternidade aplicando os princípios de mindfulness, aprender a lidar com pensamentos e emoções negativas, desenvolver competências de mindfulness e maternidade consciente, criar um grupo de suporte para mamãs, que de futuro possam participar ativamente na ajuda de outras mamãs, partilhando experiências pessoais presencialmente e online (construção de blogs para o efeito). Este workshop abordará os seguintes conteúdos: transformações/desafios da mamã ao nível do bem-estar físico e emocional; relacionamento mindful entre pais e filhos; meditação mindfullness no dia-a-dia e dicas mindful para mamãs. A orientadora deste workshop é a psicóloga clínica, Bárbara Batista. As inscrições podem ser realizadas até ao dia 6 de maio.

O Arciprestado de Anadia vai passar a dispor de um novo templo de oração para famílias.

A capela do Movimento Famílias de Caná, edificada nas instalações dos Salesianos de Mogofores, vai ser abençoada no próximo dia 3 de junho, sábado, pelo Bispo de Aveiro, D. António Monteiro.

Este novo templo e a respetiva imagem da «Mãe de Caná», a inaugurar e benzer a partir das 16h, será “dedicado à Mãe do Céu, de acordo com o mistério das Bodas de Caná, ou seja, especialmente destinado às famílias, que aqui poderão vir receber as graças de Deus”, aponta a Família Power, fundadora deste Movimento diocesano.

O Canto de Caná, como passa a ser designado, está instalado na quinta dos Salesianos de Mogofores, tendo sido sua iniciativa instalar o templo, para assinalar o facto de ali ter nascido este Movimento nacional, criado a 14 de setembro de 2013, reunindo já seis Aldeias de Caná em todo o país, desde Vila Nova de Famalicão a Almada, e muitas outras famílias.

Recorde-se que aquela cerimónia será presidida pelo Bispo de Aveiro e incluirá os compromissos das primeiras Famílias de Caná, seguindo-se a Eucaristia celebrada no Santuário Nacional de Nossa Senhora Auxiliadora de Mogofores.

Entretanto, antes de tudo isto, por volta das 15h, a fundadora do movimento, Teresa Power, vai apresentar o seu recém-editado livro «Em Tua Casa», um conjunto de crónicas que retrata as vivências diárias daquela família católica que escolheu Mogofores para viver.

«Em Tua Casa» é uma coletânea de textos publicados no antigo blogue «Uma Família Católica», que foi o ponto de partida para o agora site do movimento www.familiasdecana.pt.