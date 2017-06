A Escola Secundária de Oliveira do Bairro esteve presente na XI Mostra Nacional de Ciência, que decorreu de 1 a 3 de junho no Centro de Congressos Alfândega do Porto, com a maior participação de sempre: 5 projetos, 17 alunos e um professor. Todos os projetos foram submetidos ao 25.º concurso de jovens cientistas e investigadores e selecionados para participar da XI Mostra Nacional de Ciência, onde estiveram presentes os 100 melhores projetos a nível nacional. Os projetos presentes foram: “Color QR Code”, desenvolvido pelos alunos Inês Ferreira, Joana Cardoso, Miguel Amaral e Rita Amante do 12.ºA; “EasyPark”, desenvolvido pelos alunos Beatriz Bastião do 11.º C, Miguel Pinto e Olavo Saraiva do 11.º A; “Estudo da eficiência de concentradores solares luminescentes” desenvolvido pelos alunos Gabriel Marques, João Reis, Márcia Pires e Micael Lameiro, do 12.º B; “Smoke the Fire 2.0” desenvolvido pelos alunos Diogo Albuquerque, Samuel Santos e Vitaliy Davydovych do 12.º B; “TravaMEG” desenvolvido pelos alunos Mafalda Santos, Nuno Augusto do 12.º A e Rodrigo Oliveira do 12.º B. Todos os projetos foram coordenados pelo professor Joaquim Almeida.

O grande destaque desta participação vai para o 1.º prémio, no valor de 1250 euros, atribuído ao projeto “EasyPark”, na categoria de Engenharias, pelo que irá representar Portugal no EUCYS 2017 (European Union Contest for Young Scientists) que decorrerá de 22 a 27 de setembro na capital da Estónia, Tallin.

Foi ainda atribuído ao professor Joaquim Almeida o prémio Especial Professor Coordenador, no valor de 400 euros.

Parabéns a todos os alunos participantes e professor pelo empenho e dedicação.