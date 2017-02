Silvério Regalado: “Reduzimos a dívida sem onerar os munícipes”

Silvério Regalado está a terminar o primeiro mandato na Câmara Municipal de Vagos. Nesta entrevista, aborda aquela que tem uma das suas bandeiras, os grandes investimentos nas ZI’s do concelho, mas também os eventos de promoção turística do município e outras estratégias que, na sua opinião, têm ajudado no desenvolvimento de Vagos.