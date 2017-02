Está confirmado. The Cranberries são cabeça de cartaz da Expofacic (27 de julho a 6 de agosto). A banda irlandesa sobe ao palco do certame em 3 de agosto, a culminar a preenchidíssima agenda de uma tournée europeia.

Além da contratação dos The Cranberries, a comissão organizadora da Expofacic já fechou mais alguns nomes para o cartaz.

A 4 de agosto, o palco principal estará por conta de três grandes nomes de quem se espera espetáculos à dimensão dos seus fulgurantes percursos artísticos: AGIR, Áurea e o DJ Diego Miranda.

Alguns dias antes, a 28 de julho, a noite será inteiramente dedicada à música de dança, com a atuação de Kura, DJ e produtor que tem vindo a adquirir também significativa projeção internacional, cujo concerto culminará a atuação de dois outros nomes em crescente afirmação artística: Virgul, um dos fundadores dos Da Weasel que há algum tempo se estreou a solo, depois da estimulante experiência por que passou nos Nu Soul Family, a que se seguirá Jimmy P, criativo autor de fusão com influências do hip-hop, reggae, R&B, soul e funk.

Recorde-se que, além destes nomes, haviam já sido anunciados para o cartaz da Expofacic os Dama, Richie Campbell, Mariza, Cuca Roseta, Dengaz e Karetus.