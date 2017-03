Foi com uma “poética invasão” das suas ruas e praças que Anadia celebrou, na manhã de 21 de março, o Dia Mundial da Poesia.

Neste programa especial de homenagem aos poetas e aos amantes de poesia participaram centenas de alunos e de professores do Agrupamento de Escolas de Anadia, da Escola Profissional de Anadia e dos Colégios Nossa Senhora da Assunção e Salesianos de Mogofores, que “vestiram” as principais artérias de acesso às Praças do Município e da Juventude, no centro da cidade, de poesia e de motivos alusivos à primavera.

O evento teve como ponto alto um flash mob poético, que juntou, na Praça do Município, cerca de 400 alunos que dançaram e ouviram declamar poesia. O encontro prosseguiu com um assalto simbólico aos Paços do Município de Anadia, onde vários alunos transformaram “armas em palavras”, defendendo que “a palavra é a arma da democracia, e só ela deve imperar”, pois “a violência não serve a ninguém”. O evento terminou com uma largada de balões portadores de mensagens poéticas, destinados a espalhar, literalmente, a poesia pela cidade e pelo concelho de Anadia.

Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal, foi condecorada, pelos alunos presentes, com a insígnia de “Comendadora da Poesia”, um gesto singelo de agradecimento pelo apoio dado pela autarquia a esta iniciativa. Por sua vez, a autarca aproveitou a ocasião para felicitar toda a comunidade educativa pela “belíssima e inédita iniciativa”, elogiando “o empenho visível na forma como conseguiram trazer a primavera e a poesia para as ruas de Anadia”. Tendo o encerramento do encontro decorrido ao som do tema “Juntos somos mais fortes”, Maria Teresa Cardoso realçou “a importância do trabalho colaborativo desenvolvido no âmbito da Rede de Bibliotecas de Anadia, espelhado na alegria e na magia espalhadas por Anadia, nesta manhã especial!”

Ao longo da semana, a poesia tem sido levada aos demais alunos do concelho e a toda a comunidade, graças à distribuição de mensagens de homenagem aos poetas, de divulgação da sua obra, e e de sensibilização para este género literário.