Após deliberação camarária, tomada por unanimidade, acaba de ser lançado o primeiro período de sugestões e informações, relativamente à alteração do plano de pormenor da Praia da Vagueira.

Na reunião, o executivo debruçou-se sobre a fundamentação, contendo a definição da oportunidade e os termos de referência da referida alteração, enviada através da Divisão de Planeamento e Projetos (DPP), uma das seis unidades orgânicas flexíveis da autarquia. Do documento fazia, ainda, parte, a justificação de não sujeição da referida alteração a avaliação ambiental estratégica, tendo na altura o presidente, Silvério Regalado, alertado os proprietários dos terrenos para olharem a questão com “alguma preocupação”, e serem interventivos, devendo procurar esclarecimentos junto dos serviços. “A alteração afetará as suas propriedades”, reconheceu o autarca.

Devidamente fundamentadas, as sugestões devem ser entregues até final do corrente mês, na secção de atendimento ao público, de segunda a sexta, remetidas por correio endereçado ao presidente da câmara, ou ainda correio eletrónico através do email planeamento@cm-vagos.pt. Por escrito, e sempre que necessário acompanhadas por planta de localização. O aviso e a ficha de participação estão disponíveis, na Câmara Municipal ou em links disponibilizados no site da autarquia.

Eduardo Jaques