O município de Anadia vai receber no final deste ano letivo a final nacional do Concurso de Leitura. A notícia foi revelada pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, na noite da última sexta-feira, no Cineteatro de Anadia, que serviu de palco à fase municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), que apurou os quatro alunos que irão representar o município na grande final do certame, que juntará os representantes dos 11 municípios da CIRA, no próximo dia 27 de maio, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha.

Foi perante um auditório lotado de alunos, professores, encarregados de educação e convidados que a edil anadiense anunciou, em primeira mão, que, depois de Anadia ter sido palco, como enorme sucesso, de duas Finais Distritais do Concurso Nacional de Leitura, o Município fora agora escolhido para acolher a Final Nacional deste Concurso.

“Trata-se de acolher, em Anadia, alunos de Escolas de todas as regiões do país, incluindo Açores e Madeira, das redes pública e privada, bem como alunos das escolas portuguesas no estrangeiro, da esfera de influência do Instituto Camões e da DGAE, através da Direção de Serviços de Ensino e Escolas Portuguesas no Estrangeiro”, sublinhou, destacando que, no final do ano letivo serão dezenas de alunos e respetivos familiares que se deslocam a Anadia, para disputarem a Final do Concurso.

“É uma escolha única, sem precedentes na história deste concurso que vai já na sua 11.ª edição, e que demonstra que Anadia está no mapa nacional da Promoção da Leitura”, salientou, revelando ser também este facto “o reconhecimento pelo trabalho que temos feito nesta área.”

Alunos apurados

Maria Coelho Santos, Inês Miguel Baptista Duarte e Maria Cara D’Anjo, do 1.º, 2.º, 3.º CEB, respetivamente, todas alunas do Colégio de Nossa Senhora da Assunção, e Aurora Cavaleiro, do Ensino Secundário, aluna da Escola Básica e Secundária de Anadia.

Os suplentes serão, no 1.º CEB, Letícia Camila Simões Almeida (EB de Mogofores), no 2.º CEB, Ana Schevchenco (Escola Básica e Secundária de Anadia), no 3.º CEB, Joana Cardoso da Cruz (Escola Básica de Vilarinho do Bairro), e, no Ensino Secundário, Vitória São José (Colégio de Nossa Senhora da Assunção).