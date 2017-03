A Feira do Desporto, Saúde & Bem-Estar/Anadia 2017 vai animar, nos dias 1 e 2 de abril (sábado e domingo), o Pavilhão de Desportos do Complexo Desportivo de Anadia, numa organização em que a Câmara Municipal de Anadia contará com a colaboração de diversas entidades ligadas às temáticas do certame.

Juntando três áreas de atividade complementares, o evento visa reforçar a ação da autarquia na promoção de estilos de vida saudável, contribuindo para a sua adoção pela comunidade. Assim, as Medicinas Preventivas, a Educação para o Desporto, o Desporto como meio de Educação, e a Inclusão pelo Desporto serão matérias em destaque, numa feira que tem também como objetivos a divulgação da oferta desportiva, e dos serviços e indústria concelhios relacionados com os temas do certame. Será igualmente publicitada a oferta turística, com ênfase nas áreas do Termalismo, do Lazer e Bem-Estar, do Turismo de Desporto, e do Turismo de Saúde.

Candidatura “Anadia, Cidade Europeia do Desporto”. A inauguração do certame terá lugar no sábado, dia 1 de abril, pelas 11h, seguindo-se a apresentação pública da candidatura “Anadia, Cidade Europeia do Desporto” e a visita aos stands.

À tarde, pelas 16h, será realizada uma “Zumba Masterclass”, com instrutores convidados que irão transmitir o seu ritmo e a sua energia a todos aqueles que queiram participar nesta mega aula gratuita, mas de inscrição obrigatória (em www.cm-anadia.pt).

Na manhã de domingo, 2 de abril, a feira abre portas pelas 10h, altura em que também terá início, no exterior do Pavilhão de Desportos, o “Anadia Soft Trail”, uma corrida e caminhada pela natureza, com um percurso de cerca de 7km. A participação é igualmente gratuita e sujeita a inscrição.

Para além de poder ficar a conhecer o trabalho das entidades participantes na feira, apresentado na área expositiva, o público terá ainda acesso a uma “Fun Zone” e a uma área de eventos, onde decorrerão outras atividades que integram o programa do certame.