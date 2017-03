Constança Urbano de Sousa, Ministra da Administração Interna, confirmou, na última semana, que as novas instalações para a GNR de Anadia são “prioridade”.

Inquirida pelo deputado Filipe Neto Brandão, eleito do PS pelo círculo eleitoral de Aveiro, na audição parlamentar ocorrida na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, confirmou as novas instalações do posto territorial da GNR de Cucujães (Oliveira de Azeméis) entre as “primeiras prioridades” nacionais constante da lista de concretização da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança do MAI (2017-2021).

Com idêntico destaque figura ainda, entre as várias infraestruturas a realizar no distrito de Aveiro, o destacamento e posto territorial da GNR de Anadia.

Com um total superior a 106 milhões de euros para o quinquénio 2017-2021, destinados a infraestruturas, o Governo prevê realizar já este ano, obras no valor de 18.280.278 euros – um valor superior ao total agregado dos últimos cinco anos – as quais obedecerão a uma ordem sequencial em função das prioridades constantes na lista que a Ministra entregou aos deputados.

