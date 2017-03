Realizaram-se, no sábado, dia 11 de março, mais quatro sessões do Orçamento Participativo, desta vez para apresentação de ideias e projetos, nas freguesias de Ouca, Vagos e Santo António, Calvão e Santo André. Foram sessões participadas, com a apresentação de diversas ideias, maioritariamente na área do Ambiente, Mobilidade, Educação e Desporto. Os projetos apresentados e mais votados, encontram-se agora na fase de análise técnica pelos serviços municipais. São eles:

Freguesia de Vagos e Santo António

Projeto: Criação de Campo Polidesportivo e adaptação de piso relvado para betão poroso.

Proponente: Grupo de proponentes.

Local: Santo António.

Freguesia de Ouca

Projeto: Maquinaria para a Junta de Freguesia nivelar caminhos.

Proponente: Proponente individual.

Local: Toda a freguesia.

Freguesia de Calvão

Projeto: Flamingo – Circulação, oxigenação e desgaseificação da massa de água do Barreiro de Calvão.

Proponente: Grupo de proponentes.

Local: Barreiro de Calvão.

Freguesia de Santo André

Projeto: Parque de Lazer Torre do Sino – criação de um espaço de lazer e convívio.

Proponente: Grupo de Proponentes.

Local: Nas imediações da Junta de Freguesia.

As próximas sessões participativas irão decorrer no sábado, dia 18 de março, nos seguintes locais:

Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora – 10h

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo – 11h30

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina – 14h30

Junta de Freguesia de Soza – 16h

Sobre o Orçamento Participativo

O primeiro Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Vagos coloca à disposição dos munícipes uma verba global de 100 mil euros para propostas enquadradas nas áreas do Ambiente e Energia, Coesão Social, Mobilidade e Infraestruturas, Cultura e Turismo, Educação e Desporto. Este exercício de democracia participativa permite aos vaguenses referenciar boas práticas e dar exemplos de bom uso e aproveitamento dos recursos financeiros do Município.

Poderão participar, neste novo desafio lançado pela Autarquia, todos os cidadãos recenseados em Vagos.

As propostas só podem ser apresentadas em sessões participativas e votadas por via eletrónica, mediante registo a efetuar no portal de participação do Orçamento Participativo, acessível em http://op.cm-vagos.pt.

Cada participante pode apresentar apenas uma proposta. A votação é realizada no portal do Orçamento Participativo e implica a inscrição prévia no portal. Cada participante apenas pode votar uma vez, tendo direito a três votos, sendo um voto por projeto.