Vai realizar-se, no Auditório do Centro Social de Avelãs de Cima, um Jantar Solidário com o objetivo de angariar fundos para a instituição e juntar os amigos desta casa para um alegre momento de confraternização. Além do jantar, o programa inclui a atuação de Grupos Tradicionais de Concertinas.

O evento acontece no dia 25 de março, às 20h. O custo mínimo é de 15 euros/pessoa, e as reservas dos bilhetes podem ser feitas pelos número de contacto: 231510240 e 935510240, ou diretamente na secretaria do Centro Social. As inscrições devem ser confirmadas até ao dia 20 de março.

A Direção do Centro Social aguarda com grande expetativa o apoio através da participação neste jantar, o qual irá contribuir para apoiar a instituição nas suas mais diversas áreas.