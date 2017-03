Há dez anos instalada em Oiã, a Bricotintas inaugurou, no dia 17 de fevereiro, a sua nova loja, agora na Estrada Nacional 235, no Silveiro (ao lado da Porcel).

O dia da inauguração foi aproveitado pela gerência para apresentar a nova marca: desde 2002 como Brigotintas, a empresa é agora Bricotintas, numa alusão, para além das tintas, também à bricolage.

A nova marca é acompanhada por um novo logotipo, que mantém o vermelho (símbolo de força) do logo anterior, a que se acrescentam novas cores: o azul (a calma), o verde (a esperança) e o cinza. O novo slogan – “Porque o mundo é a cores” – resulta de um concurso lançado nas redes sociais e foi o mote para o elemento principal do logotipo, um globo.

Antes ainda de apresentar a nova marca, Helena Domingues chamou, um a um, os nove funcionários das lojas Bricotintas, de Oiã, Cabecinhas e Ílhavo, “para que todos os que estão aqui hoje, clientes, fornecedores e amigos, conheçam a nossa equipa”.

Seguiu-se então uma breve apresentação da empresa, que conta já duas décadas de existência.

Entre os convidados, estiveram os presidentes das autarquias de Oliveira do Bairro e Vagos.

“No ano passado, já tive a felicidade de estar na inauguração da nova loja de Calvão”, adiantou o autarca de Vagos, Silvério Regalado, dizendo ainda ser “um prazer enorme” estar presente nesta nova etapa da empresa, que nasceu em Cabecinhas, Calvão, concelho de Vagos. Terminou desejando as maiores felicidades a Helena Domingues e à restante equipa da Bricotintas, que é “uma marca de Vagos, mas também de toda a região”.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Mário João Oliveira, afirmou sentir “uma imensa satisfação quando vemos as empresas instalarem-se e crescerem”. “É uma das melhores respostas àqueles que baixam os braços ou acham a conjuntura difícil. Prefiro olhar pela perspetiva positiva e penso que a Helena também.” Destacou “a equipa jovem e a liderança dinâmica”, frisando que “estão reunidas as condições para continuar numa linha de sucesso”.

A tarde terminou em convívio, não faltando os parabéns a você à nova Bricotintas.