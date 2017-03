São 20 os alunos apurados, cinco por cada ciclo de ensino, que vão disputar a Final da 9.ª edição do Concurso de Leitura em Voz Alta – “Ouvir ler…Que prazer!”, promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a realizar no dia 31 de março.

A fase eliminatória decorreu, no passado dia 22 de fevereiro, no Quartel da Artes Dr. Alípio Sol (QA), e contou com a participação de 89 alunos do concelho de Oliveira do Bairro, que fizeram a leitura em voz alta de um excerto retirado de um livro previamente selecionado, perante um júri constituído por Isabel Nina, Coordenadora Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares no concelho de Oliveira do Bairro; Idália Sá Chaves, escritora; Oriana Pataco, Diretora do Jornal da Bairrada; Sónia Ferreira, Diretora do Departamento de Programas e Gestão do Instituto de Educação e Cidadania, e Maria dos Prazeres, representante da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.

Os resultados foram agora conhecidos, com a informação dos cinco alunos mais pontuados de cada ciclo de ensino (1.º, 2.º e 3.º Ciclo e Secundário).

No 1.º Ciclo, os alunos apurados foram André Santos, do Instituto de Promoção Social de Bustos (IPSB), e Gabriel Narciso, Lara Duarte, Daniela Simões e Marta Lopes, todos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB).

No 2.º Ciclo, os cinco alunos com mais pontuação foram Rafael Ferreira, Martim Barros,Rita Ferreira, e Núria Ferreira, do IPSB, e Matilde Micaêlo, do AEOB.

Os concorrentes apurados do 3.º Ciclo foram Joana Castro, Diogo Gala, Carolina Gonçalves e Juliana Reis do IPSB, e Carina Oliveira, do AEOB,.

No ensino secundário, os cinco alunos melhor classificados foram Delfina Gonçalinho, Valdir Coimbra, Joana Teixeira e Beatriz Bastião, todos do AEOB, e Inês Ferreira, do IPSB.

Prémios. De referir que a Câmara Municipal ofereceu a cada aluno apurado nesta eliminatória, e às professoras bibliotecárias envolvidas na iniciativa, dois convites para o espetáculo-concerto “Rosa do Mundo”, apresentado pela “Lisbon Poetry Orchestra” e que se vai realizar no dia 25 de março, às 21h30, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol. A autarquia pretende assim reconhecer e premiar o interesse e empenho dos alunos do concelho pelos livros e pela leitura, dando-lhes a oportunidade de assistirem ao vivo a um projeto que tem como base de trabalho um coletivo, que reúne músicos e performers em torno da palavra dita, que usa a poesia como matéria-prima.

Para esta edição do Concurso de Leitura em Voz Alta – “Ouvir ler…Que prazer!”, inscreveram-se 278 alunos, sendo 157 do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, 109 do Instituto de Promoção Social de Bustos e 12 do Instituto Profissional da Bairrada. Os 89 alunos presentes na Eliminatória foram apurados na fase da pré-seleção, que decorreu em janeiro passado nas escolas do concelho, sob orientação das professoras bibliotecárias.

Final. A final interconcelhia será realizada no dia 27 de maio no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, no âmbito do Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL) da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA). Nesta prova, participarão os vencedores de cada um dos ciclos de ensino apurados nas finais concelhias de cada município.

Recorde-se que na edição do ano passado, a aluna Delfina Gonçalinho, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, venceu a final intermunicipal no escalão do Ensino Secundário.