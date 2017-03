O concelho de Oliveira do Bairro vai celebrar o Dia Mundial da Poesia (21 de março) com sete dias de atividades, entre 20 e 26 de março, que vão envolver a comunidade local e várias instituições.

Espetáculos poético-musicais no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol e Museu de Etnomúsica da Bairrada, declamação de poemas em escolas, pastelarias, lojas e até em autocarros, distribuição de sacos de pão com poemas, instalações artísticas, vídeos e a apresentação de um livro de poesia, tudo isto vai acontecer no concelho de Oliveira do Bairro, a propósito da edição de 2017 da campanha “Ao Sabor da Poesia – Pequenos Poetas, Poemas Gigantes”.

A iniciativa, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, será promovida pela Biblioteca Municipal em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, com o objetivo de estimular o interesse pela leitura e promover a poesia portuguesa. A edição de 2017 volta a contar com a participação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB), Instituto de Promoção Social de Bustos (IPSB), Instituto Profissional da Bairrada (IPB), Universidade Sénior de Oliveira do Bairro (UNISOB) e dos seniores do Centro Social de Oiã, que vão fazer declamação de poemas no comércio local, em conjunto com os alunos, numa forma de aproximação entre gerações sob o signo da poesia.

Ao longo dos sete dias da campanha, serão muitas as iniciativas que vão acontecer em todo o concelho, destacando-se a entrega de sacos de pão com poemas nas padarias e pastelarias do Concelho, uma exposição na Biblioteca Municipal com uma seleção de poemas feitos por alunos na edição de 2016, a atividade “Poesia a Corar – Pequenos poetas, poemas Gigantes”, na qual os alunos dos jardins de infância e das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho vão partilhar em verso os seus sentimentos e afetividades a propósito do tema “Família”, ou ainda o regresso da “Poesia sobre Rodas”, com momentos de declamação de poesia nos autocarros do TOB (Transportes de Oliveira do Bairro) por alunos do IPSB.

Declamação. De regresso estão também a declamação de poesia junto da comunidade local por seniores do Centro Social de Oiã e alunos da UNISOB e do AEOB, bem como a distribuição de poemas pela comunidade local, em lugares improváveis, levada a cabo por alunos, professores e encarregados de educação do IPSB e do IPB.

Novidades para a edição de 2017, serão a iniciativa Poesia “Challenge”, em que é lançado o desafio para a gravação, e partilha nas redes sociais, de um vídeo de celebração da poesia, com a hashtag #RBOBAOSABORDAPOESIA17, a apresentação da obra “O Livrinho dos Versos para Rir”, de José Viale Moutinho, dia 21, às 10h30, na Biblioteca Municipal, o sarau musical “A Poesia das Notas”, com alunos da Escola de Artes da Bairrada, que vai decorrer também no dia 21, às 18h, no Museu de Etnomúsica da Bairrada, e o espetáculo “Lisbon Poetry Orchestra: A Rosa do mundo”, uma monumental coletânea de poesia de todo o mundo, desde o ano 1000 até ao século XX, que vai acontecer no dia 25, às 21h30, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, que também recebe no dia seguinte, 26 de março, o espetáculo “Poemas de Pé para a mão”, de Joana Providência, com poemas de Regina Guimarães e interpretação de Margarida Gonçalves, destinado a crianças com mais de 6 anos.