God Save The Queen, unanimemente considerada a melhor banda de tributo aos Queen do mundo, é mais uma grande aposta internacional do cartaz da Expofacic, no qual constam já nomes tão prestigiados como os Cranberries, Redfoo and the Party Rock Crew, Naughty Boy e Alan Walker. É no dia 29 de julho que os admiradores do lendário Freddie Mercury e seus pares vão ter oportunidade de assistir a um espetáculo que o público e a crítica mundial têm aclamado como a mais intensa experiência da sonoridade inconfundível dos autores de hinos como Bohemian Rhapsody, We Are de Champions, We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, Show Must Go On, A Kind of Magic ou Made In Heaven.

Com concertos completamente esgotados nos países onde têm atuado, os God Save The Queen têm emocionando as assistências com um tipo de performance que reproduz exemplarmente o universo musical dos Queen e a imprensa internacional tem dado conta do reconhecimento e do aplauso de Brian May (guitarrista da banda original), Jer Bulsara (mãe de Freddie Mercury), Peter Freestone (secretário pessoal de Freddie Mercury), Jacky Smith (presidente do fã-clube oficial) e Jim Beach (empresário dos Queen).

Depois dos God Save The Queen, a noite de 29 de julho na Expofacic promete ficar ainda mais ao rubro quando subir ao palco Redfoo and the Party Rock Crew. Redfoo foi fundador do LMFAO e tem no currículo colaborações com nomes tão consagrados com Kanye West, Pitbull, Carly Rae Jepsen, Ice Cube e os DJ Steve Aoki e David Guetta, além de uma memorável Superbowl em que atuou ao lado de Madonna. Da sua atuação em Cantanhede, espera-se uma demonstração dos atributos que o tornaram figura de grande impacto à escala global, acompanhada da irreverência frenética dos músicos e bailarinos de exceção que constituem a The Party Rock Crew.

