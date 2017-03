No fecho da primeira volta do Campeonato de Portugal – Fase de Manutenção, o Anadia, na Série D, voltou a perder, desta vez em casa, com o Cesarense, por 1-0. O mesmo resultado verificado para o Águeda, que perdeu em Estarreja.

Na Série C, o Pampilhosa, em casa, alcançou excelente vitória nos segundos finais da partida diante da Académica/SF e deixou a zona de despromoção.

A nível distrital, o grande destaque vai para o Famalicão, que após o empate em casa com o Calvão, sagrou-se campeão da Série D e garantiu também a subida à Divisão Pró Nacional.

