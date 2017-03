A Câmara da Mealhada decidiu abrir um inquérito interno e participar ao Ministério Público e à Segurança Social para averiguar a veracidade de uma denúncia anónima que acusa uma funcionária da Roda Viva – Loja Social do Município de tirar aproveitamento pessoal de bens doados à instituição, anunciou o presidente da Câmara, Rui Marqueiro, na última reunião do Executivo, na segunda-feira, 6 de março.

O autarca, que incluiu o assunto na ordem de trabalhos daquele encontro, explicou que decidiu “pela primeira vez” dar atenção a uma carta anónima. “Todas as que recebi até hoje foram para o lixo, mas esta é grave”, disse, justificando que o teor daquela denúncia põe em causa o Município e pessoas ligadas aos seus serviços.

