A exposição “Oliveira em Mente”, com propostas para o território do concelho de Oliveira do Bairro, desenvolvidas por alunos de Arquitectura da Universidade de Coimbra, abriu, oficialmente, no passado sábado, na Câmara Municipal, ficando patente até 18 de abril.

Na cerimónia de abertura, que contou com a presença de várias entidades e individualidades, discursaram os professores Nuno Grande e João Paulo Cardielos, da Universidade de Coimbra, responsáveis pelos ateliês de projeto que originaram o trabalho apresentado, que explicaram e fizeram o enquadramento do trabalho realizado, Hugo Fernandes, Presidente da Mentes Convergentes, associação local que fez a ligação entre as duas entidades, que agradeceu aos alunos e professores envolvidos no projeto e à autarquia pelo “muito trabalho” realizado, e Cristóvão Batista, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que se mostrou honrado em abrir oficialmente a exposição.

Depois de agradecer à Faculdade de Arquitectura da Universidade de Coimbra, à Mentes Convergentes e mais diretamente aos alunos e professores envolvidos no projeto, Cristóvão Batista convidou a população a conhecer “diferentes visões sobre o desenvolvimento do concelho” e a participar no debate público que vai acontecer no dia 1 de abril, a partir das 15h30, no edifício da Câmara Municipal, que tem como objetivo a “partilha de soluções, opções e estratégias em relação ao futuro do nosso território”.

Depois dos discursos, os professores Nuno Grande e João Paulo Cardielos apresentaram, a partir das maquetes expostas, o trabalho realizado pelos seus alunos, revelando propostas audazes e bem estruturadas, suportadas por uma evidente preocupação com a qualidade de vida das pessoas, com a ecologia e com o desenvolvimento sustentável do concelho.

Exercício académico. O projeto Oliveira em Mente, materializado em duas maquetes de grande dimensão e painéis desenvolvidos por alunos do Mestrado de Arquitetura da Universidade de Coimbra, está patente até 18 de abril na Sala de Exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Para o dia 1 de abril está marcada a apresentação pública do projeto, às 15h30, seguida de uma discussão/debate, às 17h, e uma mesa redonda, às 18h30, momentos abertos ao público.

O projeto “Oliveira em Mente” configura-se como um exercício académico concertado, que tem como objetivos, segundo os seus promotores, lançar uma reflexão alargada sobre o território concelhio de forma a explorar o potencial contido dentro das delimitações territoriais, perceber os impactos das transformações em curso e/ou pensadas para a região alargada imediata e encontrar suporte conceptual adequado para alguns dos evidentes constrangimentos que se colocam ao desenvolvimento integrado e sustentável do concelho de Oliveira do Bairro.

A iniciativa decorre de um protocolo celebrado entre o Município de Oliveira do Bairro, a Universidade de Coimbra e a Associação Cultural Mentes Convergentes.

A exposição poderá ser visitada todos os dias úteis, entre as 9h e as 19h.