No âmbito do ciclo de concertos “Sons do Bussaco”, Time For T (solo) vai atuar no Convento de Santa Cruz (Mata Nacional do Buçaco) no próximo sábado, dia 8 de abril, às 21h30.

Com uma sonoridade original assente em músicas do mundo e folk rock anglo-saxónico, Time For T gosta de se apresentar como detentor de um género muito próprio que catalogam como “rafeiro / mongrel” ou, se preferirem, tropical folk rock. Depois de três EPs bem sucedidos, o álbum de estreia, gravado e produzido em Londres, promete explorar estas sonoridades e, pela primeira vez, uni-las todas numa só obra. A banda sediada em Brighton vai continuar a tocar um pouco por todo lado.

Enquanto isso, o seu mentor apresenta pontualmente os novos temas acompanhado da sua guitarra, proporcionando momentos mais intimistas e mais próximos do formato em que os compôs entre Inglaterra e Portugal.