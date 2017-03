Após 9 jogos como treinador do Oliveira do Bairro, Carmindo Dias, depois da derrota, em casa, com o Alvarenga, deixou o cargo por mútuo acordo com a Comissão Administrativa.

Para o campeonato fez 7 jogos, empatou quatro e perdeu três. Apenas conseguiu uma vitória, para a Taça do Distrito de Aveiro, com a LAAC e eliminou, nas grandes penalidades, para a mesma competição, o Bustelo.

Para o seu lugar foi promovido Tó Miguel (na foto), então adjunto, ele que conseguiu a última vitória para os Falcões, a 22 de janeiro, com o Beira-Mar.