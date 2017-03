Não sabe como vai ocupar o seu filho nas férias da Páscoa? O “Vagos em Ação Júnior” pode ser uma solução. Este programa municipal, promovido pelo Município de Vagos, o VEAJ– Páscoa 2017, tem como objetivo a ocupação saudável dos tempos livres de crianças e jovens, dos 6 aos 15 anos, durante as interrupções letivas, com uma forte ênfase nas vertentes desportiva, educativa, social e cultural.

O programa compreende 7 dias úteis, em formato não residencial, de 5 a 13 de abril, realizando-se das 8h30 às 18h30.

As inscrições devem ser realizadas na secretaria da Piscina Municipal de Vagos até ao dia 29 de março. O valor por participante é de 40 euros. No caso de o educador ter 2 ou mais educandos o valor, por participante, será de 35 euros.

As atividades do VEAJ – Páscoa 2017 serão realizadas principalmente nas instalações do Complexo Desportivo Municipal de Vagos (CDMV). Serão, ainda, utilizadas outras instalações e/ou espaços exteriores ao CDMV, sempre que as atividades a desenvolver assim o exijam. Os locais das atividades constarão do manual de acolhimento.