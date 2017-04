A Câmara Municipal de Anadia acaba de reforçar o seu apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA), graças à celebração, no passado dia 11 de abril, de um protocolo que prevê a concessão, pela autarquia, de um apoio financeiro no valor de 350 mil euros, destinado a ajudar a suportar a obra, atualmente em curso, de requalificação do quartel da corporação.

Com o objetivo de dotar o edifício do corpo de bombeiros de condições de operacionalidade e de eficácia mais adequadas às suas necessidades, as obras, com um custo de 655 mil euros, contemplam a alteração e a ampliação do imóvel de acordo com um projeto que mereceu a comparticipação do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – Eixo Prioritário II, no valor de 400 mil euros. O protocolo assinado por Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, e por Mário Teixeira e por José Cruz, respetivamente presidente e vice-presidente da AHBVA, direciona o apoio da autarquia para dois fins: perto de 184 mil euros visam cobrir os custos que a candidatura imputou à AHBVA, e cerca de 166 mil euros destinam-se à comparticipação de despesas de construção e de aquisição de equipamento para a obra, não financiadas pelos fundos comunitários.

