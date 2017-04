O Sábado de Aleluia foi proveitoso para Anadia e Pampilhosa. Os Trevos, em Gondomar, estiveram a perder por 2-0 até perto do final da partida, mas em três minutos alcançaram o empate, que lhes valeu, face aos outros resultados, a manutenção e também o reforço da liderança, agora de 6 pontos para o Águeda. Galos que, de forma surpreendente, foram derrotados em Gouveia, adversário que luta desesperadamente pela manutenção. Erros defensivos estiveram na base da derrota. Na Série C, o Pampilhosa cumpriu em casa ao vencer o Nogueirense e voltou a sair dos lugares de descida. Quatro equipas lutam por esse desiderato, a diferença pontual é mínima, por isso vamos ter campeonato até ao fim. 2-O Anadia fará a receção ao Gouveia. Os serranos precisam de pontos para fugir aos últimos lugares, a pressão está do seu lado, e como isso não se passa com os bairradinos, a vitória está ao seu alcance. Mas é preciso ter em conta que não será um jogo fácil, aliás como aconteceu frente ao Moimenta da Beira. O Águeda joga em casa com o Mortágua. Nos três confrontos já realizados esta época, registaram-se empates. Quem irá desatar o nó? Em perspetiva um jogo equilibrado e que poderá ser decidido nos pormenores. O Pampilhosa tem viagem longa a Cinfães onde mora o segundo classificado. Não perder será o objetivo dos ferroviários. Na Liga Feminina, o Ferreirense foi goleado em casa pelo Boavista por 4-0. Apesar do mau resultado, as bairradinas têm praticamente a manutenção assegurada, que pode acontecer na próxima jornada, na casa do Futebol Benfica.

