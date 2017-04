A Festame – Feira do Município da Mealhada vai internacionalizar-se este ano, com a presença da banda Gene Loves Jezebel. Confirmando o que JB já havia avançado, o grupo britânico atua no palco da Festame no dia 16 de junho, num certame que terá lugar de 10 a 18, no Complexo Desportivo da Mealhada.

Esta é apenas uma das novidades da edição deste ano. Na apresentação oficial, esta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, afirmou que “se procurou ir de encontro a algumas críticas feitas principalmente por expositores e tasquinhas, e assim vamos apanhar dois fins de semana, e o palco vai ser recuado, de forma a que a animação possa estar mais integrada no espaço da feira”.

O orçamento, 200 mil euros, sofre um aumento relativamente ao ano passado, no entanto mantém-se a gratuitidade, para visitantes e expositores, que tem sido ponto de honra da Festame. “É aquilo que nos distingue das outras feiras da região e vamos manter”, frisou Rui Marqueiro.

Programa

10 junho (sábado)

The Gift

11 junho (domingo)

GNR

12 junho (2.ª feira)

Double Grooves & Convidados especiais

13 junho (3.ª feira)

Samba-Lêlê

14 junho (4.ª feira)

Expensive Soul

15 junho (5.ª feira)

Raquel Tavares

16 junho (6.ª feira)

Gene Loves Jezebel

17 junho (sábado)

Amor Electro

18 junho (domingo)

David Carreira