A banda britânica Gene Loves Jezebel atua na edição deste ano da FESTAME – Feira do Município da Mealhada, anuncia o grupo na sua página da internet. O concerto está previsto para 16 de junho e marca o regresso da banda à Bairrada, depois de uma passagem pelo Agitágueda em julho do ano passado.

Os Gene Loves Jezebel, banda de rock, com influências góticas, formaram-se em Londres no ano de 1981 pelos irmãos gémeos Michael Aston e Jay Aston e estão com um novo álbum de estúdio em andamento, o que não acontecia desde 1999, apesar de inúmeros concertos, alguns deles em Portugal. O novo álbum da banda ainda não tem nome mas sabe-se que incluirá dez músicas, essencialmente novas canções, que certamente serão apresentadas neste concerto da Mealhada, onde os fãs aguardam os míticos temas “Break the Chain”,“Sweet, Sweet Rain”,“Josephina” e “Kiss of Life”, entre outros

Nas confirmações da FESTAME estão já os nomes dos GNR (11 de junho), Raquel Tavares (dia 15) e Amor Electro (17).

Nesta edição, a matriz continua a ser de espetáculos gratuitos. Com dois palcos para animação, como habitualmente, o palco 2 será dedicado a coletividades e bandas da Bairrada, ficando o palco principal reservado às bandas nacionais.