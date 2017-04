A um mês de completar 70 anos, o restaurante bairradino Rei dos Leitões volta a destacar-se no panorama gastronómico nacional ao ser galardoado com o “Garfo de Ouro 2017”, do prestigiado guia Boa Cama, Boa Mesa, do Expresso.

O guia, que é publicado desde 2003, é anualmente anunciado na época pascal e visa destacar o o melhor que existe a nível da restauração e alojamento em Portugal. Este ano, o guia inclui mais de cinco centenas de restaurantes, dos quais a um é atribuído o “Garfo de Platina”, estando os 25 “Garfos de Ouro” reservados para os restaurantes que, ao longo do ano, mais se destacaram na qualidade da restauração nacional. Para percebermos um pouco mais da importância deste galardão, há que destacar que entre os 25 premiados com a menção Ouro, estão mais de dezena e meia de restaurantes que ostentam estrelas Michelin.

