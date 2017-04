A festa da PAZ do Lions Clube da Bairrada teve lugar no passado dia 1 de abril na Biblioteca Municipal de Anadia.

Três trabalhos (dois cartazes e um texto literário) realizados por alunos dos estabelecimentos de ensino do concelho de Anadia alcançaram três prémios (dois segundos lugares e um terceiro lugar) no concurso promovido pelo Lions Clubs International e em que todos os Clubes Nacionais são convidados a patrocinar as escolas locais.

De uma centena de trabalhos realizados, o Lions Clube da Bairrada teve a árdua tarefa de escolher 5 trabalhos a enviar para o concurso.

Pela primeira vez, este Clube conseguiu o feito de obter de uma só assentada três prémios.

O evento contou com a presença da edil anadiense Teresa Cardoso, que dedicou as suas palavras aos alunos, escolas e Clube e do orador convidado, Professor Francisco José Martins que falou sobre a temática da paz, tendo-nos deixado a mensagem que… “a paz está nas minhas mãos e nas tuas mãos”.

Foi uma tarde de reconhecimento a alunos, professores e estabelecimentos de ensino, presentes nesta festa.

Foram homenageados os premiados, mas também todos aqueles ( alunos) que nos honraram com os seus seus belos trabalhos. Foram entregues diplomas e lembranças aos alunos premiados, assim como os certificados de participação aos representantes de cada uma das cinco escolas, mas também inaugurada a exposição dos trabalhos dos alunos dos cinco estabelecimentos de ensino participantes nos concursos do ano lionístico 2016/2017, “Cartaz da Paz” e “Texto literário sobre a Paz” que estarão presentes na Biblioteca até dia 17 de abril

