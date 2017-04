A 4.ª mostra do Clube Tex Portugal, único Clube em Portugal dedicado exclusivamente a um herói da Banda Desenhada e o primeiro Clube oficial de Tex no mundo, trará este ano novamente dois conceituados desenhadores italianos a Portugal.

O evento terá lugar a 29 e 30 de abril na cidade de Anadia.

Para além da presença dos consagrados desenhadores italianos Andrea Venturi e Leomacs (pseudónimo de Massimiliano Leonardo) o evento contará também com duas mostras pessoais dos próprios autores com a exposição de várias pranchas das suas histórias de Tex.

Depois dos enormes sucessos ocorridos com as Mostras dos três anos anteriores, todas elas ocorridas no Museu do Vinho Bairrada, a direção do Clube Tex Portugal dá a conhecer a todos os fãs e colecionadores da personagem Tex, assim como aos amantes da banda desenhada e ao público em geral mais uma Mostra do Clube Tex Portugal.

De acordo com a organização, a mostra regressa a Anadia devido ao interesse e apoio da autarquia bairradina, disponibilizando novamente o Museu para a realização de mais esta Exposição Texiana.

De referir que cada um dos autores italianos, como forma de agradecimento por este convite português, fez uma magnífica ilustração a cores exclusiva para o evento de Anadia, numa tradição já habitual e que ocorre sempre que um autor de Tex nos visita de modo a registar a sua passagem por Portugal.



