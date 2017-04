Como forma de angariar fundos, o Centro Social Paroquial da Freguesia de Recardães (CSPFR) está a organizar mais um Raid Gastronómico. Este ano na sua 4.ª edição, está agendado para o próximo dia 23 de abril.

O Raid Gastronómico será composto por um passeio pela região e a descoberta de locais que primam, sobretudo, pelo contacto com a natureza no seu estado mais puro. É um programa que, segundo a organização, “atrai amantes do ciclismo, mas ao mesmo tempo famílias e amantes da natureza”.

O Raid Gastronómico promete dar a conhecer a região através da bicicleta usufruindo de paisagens magníficas, bem como da gastronomia local. “Vai ser um dia repleto de aventura e adrenalina”, garante Filipa Sucena, colaboradora do CSPFR.

Desporto, convívio e cultura. O BTT, a caminhada e a gastronomia voltam, assim, a juntar-se para promover mais um dia de desporto, convívio, alegria e diversão cultural.

De acordo com Filipa Sucena, é possível optar entre a participação no BTT (30km), no TRAIL (15 Km) ou na caminhada (8km). Nas três modalidade, os participantes terão direito a pequeno-almoço e a dois postos de paragens com bebidas e petiscos gastronómicos. No final do Raid será servido um almoço a participantes e à comunidade que se queira juntar a esta iniciativa, promovendo o convívio entre todos.

“Vamos ter muita animação e diversão durante todo o dia”, acrescenta explicando: “para que toda a família beneficie de um dia repleto de bons momentos para todos. O papá pode ir andar de bicicleta, a mamã pode ir caminhar ou correr e os filhotes ficam a brincar… pois oferecemos um serviço de babysitting, das 9h às 13h.”

Ler mais na edição impressa ou digital