A Casa do Povo de Amoreira da Gândara irá este ano finalizar as obras de ampliação e remodelação da Instituição que estão a decorrer já desde 2012.

Este grande passo deve-se aos subsídios que irão ser atribuídos pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e pela Câmara Municipal de Anadia. Estas ajudas serão decisivas para atingir este propósito, as quais se irão complementar com um empréstimo bancário num montante diluído no tempo e acessível consoante as possibilidades financeiras realistas da Instituição. Todas estas verbas serão atribuídas apenas com o objetivo único de finalizar as obras da Instituição, pelo que contamos ainda com a ajuda da população para conseguirmos atingir a meta traçada.

É efetivamente importante a colaboração de todos, razão pela qual a Instituição anuncia e vem convidar a população para o seu 7.º almoço de angariação de fundos. Esta ajuda não é de forma nenhuma unilateral, pois irá com certeza retornar através da qualidade de prestação de serviços humanizados e de qualidade para os idosos que deles necessitem, objetivando-se respostas dignas hoje e a construção de pontes para respostas às necessidades futuras. Este investimento não é apenas físico, consiste no assegurar da continuidade desta Instituição e resulta numa melhoria da qualidade de vida dos idosos, dos seus familiares e das condições de trabalho dos colaboradores desta casa.

Quem pretender aliar-se a esta causa e passar uma tarde agradável de convívio poderá reservar o seu lugar através do 231596450. A Instituição agradece a todos que já contribuíram e aos que irão ainda contribuir para a conclusão deste projeto. Não cai no esquecimento que se trata de uma obra de todos e para todos.