A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, identificou e deteve três homens, pela presumível autoria da prática de um crime de roubo, com recurso a armas de fogo, ocorrido no passado mês de abril, na Estação dos CTT de Albergaria-a-Velha.

Em comunicado enviado à comunicação social, a PJ avança que os assaltantes, todos com passado criminal, são também os presumíveis autores de outros roubos à mão armada, nomeadamente nos CTT de Bustos – Oliveira do Bairro, nos CTT de Amor – Leiria, nos CTT de Louriçal – Pombal e nos CTT da Curia – Anadia, bem como a uma agência bancária localizada em Pataias, Alcobaça, todos efetuados desde o início do corrente ano.

A PJ refere ainda que nas diversas diligências de prova realizadas foram encontrados e apreendidos os veículos, as armas, bem como os disfarces usados na prática dos crimes.

A Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR de Águeda.

Os detidos, refere o comunicado, com idades compreendidas entre os 51 e 62 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Refira-se que o posto dos CTT da Curia foi assaltado no dia 24 de abril, pouco passava das 10h30.

Os assaltantes, encapuzados e armados, entraram nas instalações dos CTT da Curia, de onde terão furtado uma quantia significativa de dinheiro. Na altura estava uma funcionária e vários clientes dentro das instalações.