A Litocar Best Week Selection começou esta segunda-feira, nos concessionários de Coimbra, Figueira da Foz, Oliveira do Hospital, Covilhã e Castelo Branco. Até 28 de maio, há mais de 300 viaturas novas, seminovas e usadas para venda a preços exclusivos e com condições especiais de financiamento.

Este é um evento que já faz parte do calendário dos clientes Litocar. Durante uma semana, todos os anos, o grupo disponibiliza uma seleção de viaturas para venda com condições especiais. Do catálogo, fazem parte automóveis novos, seminovos e usados, das oito marcas comercializadas pela Litocar.

As condições de venda e financiamento das viaturas são aplicáveis exclusivamente durante o período de feira. Quem compra conta com o selo de garantia Litocar: todos os automóveis são alvo de uma revisão geral de mecânica antes da entrega, um trabalho que é realizado nas oficinas do grupo, por profissionais com formação especializada.

Todos aqueles que adquiram automóvel durante a Best Week Selection recebem ainda o cartão de cliente Litocard, que lhes permite fazer a manutenção da viatura nas oficinas Litocar, com condições especiais. Além disso, os clientes Litocard têm também acesso a ofertas, descontos e serviços exclusivos ao longo do ano.

A Litocar Best Week Selection realiza-se em Coimbra, Figueira da Foz, Oliveira do Hospital, Covilhã e Castelo Branco, está aberta ao público diariamente. Mais informações sobre este evento através do mail: marketing@litocar.pt ou 239 490 224.