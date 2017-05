O Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga – Unidade de Saúde Pública está a divulgar o Passaporte da Saúde do Peregrino, com conselhos para quem se faz à estrada por estes dias, rumo ao Santuário de Fátima.

Kit do Peregrino

– Ida ao médico antes da peregrinação, se necessário

– Medicação habitual

– Colete, outros refletores e lanterna

– Sapatos confortáveis

– Roupa leve e de algodão

– Protetor solar

– Telemóvel + carregador

Alimentação

– Pão ou tostas e fruta (fresca e seca)

– Amendoins, amêndoas, nozes ao natural e outros frutos gordos

– Evite alimentos que se estraguem facilmente (ex. recheios de ovos)

Preparado para as etapas

– Faça percursos inferiores a 30 km por dia

– Respeite as regras de segurança

– Caminhe em fila indiana e com colete refletor

– Caminhe sempre do lado esquerdo da estrada

– Proteja-se do sol (chapéu e protetor)

– Beba água frequentemente

Caminhada segura

– Veja e faça-se ver

– Use sempre colete refletor

– Em grupo, o primeiro e último elementos devem estar especialmente visíveis

Descanso do Peregrino

– Durma pelo menos 6 horas/dia

– Faça pausas durante as horas de maior calor

– Faça percursos inferiores a 30 kms

– Descanse elevando os pés, de preferência à sombra

– Zele pela sua higiene

– Lave e cuide dos seus pés

– Se necessário, recorra ao serviço de apoio aos peregrinos a pé.

Avise alguém de imediato caso não se sinta bem.

Para mais informações de saúde ligue para a Saúde 24: 808 24 24 24.

Em caso de emergência ligue: 112.