O primeiro-ministro acaba de confirmar a presença na sessão solene que vai assinalar os 900 anos da Pampilhosa, a decorrer no próximo dia 28 de junho, informou a Câmara da Mealhada e a Junta de Pampilhosa na apresentação do programa oficial dos festejos, no passado dia 19.

«900 anos de Pampilhosa, 9 Séculos de História» é o ponto de partida para as comemorações que arrancam já a 28 de maio com o cortejo etnográfico do GEDEPA, que este ano direciona a ação para a recriação histórica da doação das terras de Pampilhosa ao Mosteiro de Lorvão por Gonçalo Randulfe e Telo Gonçalves ao abade Eusébio.

O grande marco das comemorações será, sem dúvida, um mês depois, a 28 de junho, com a sessão solene no pavilhão municipal, presidida por António Costa, às 11h, seguida da abertura da exposição dos documentos oficiais que serão trazidos da Torre do Tombo para o restaurante pedagógico da EPVL.

João Paulo Teles

