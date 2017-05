O VIVA as Associações, grande festa do movimento associativo do concelho de Oliveira do Bairro, está de regresso ao Espaço Inovação entre os dias 24 e 28 de maio, mantendo a aposta na variedade e ecletismo das propostas, com espetáculos de música, dança e moda, artesanato, atividade física e desporto, entre muitas outras atividades, a que se juntam as tradicionais tasquinhas, para degustação dos melhores sabores da Bairrada.

A abertura oficial do VIVA, que voltará a ter entrada gratuita, está prevista para dia 24, às 19h30, véspera do feriado municipal de Oliveira do Bairro, abrindo portas à grande mostra do trabalho, projetos e talentos do movimento associativo.

Com organização da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a 12.ª edição volta a contar com um programa que aposta na diversidade e complementaridade, proporcionando momentos de convívio entre as associações e o público, mas também de partilha de experiências entre a comunidade associativa.

Voltando a ter como palco privilegiado o Espaço Inovação, na zona industrial de Vila Verde, a edição de 2017 do VIVA as Associações, vai contar com 83 stands, de associações e entidades do concelho, 20 tasquinhas e 37 artesãos, números crescentes que refletem o interesse que a iniciativa continua a despertar junto da comunidade associativa oliveirense.

Com pouco mais de 23.000 habitantes, em quatro freguesias, não deixa de ser extraordinário o número de associações existentes no concelho de Oliveira do Bairro, perto de uma centena, que desenvolvem um trabalho de grande mérito nas mais variadas áreas. A este propósito, o presidente da Câmara Municipal, Mário João Oliveira, constatou que o concelho conta com “largas centenas de pessoas, senão alguns milhares, que estão envolvidas no movimento associativo e que, na maioria dos casos, trabalham de forma abnegada e voluntária, não remunerada, concretizando a sua plena cidadania e assumindo-se como agentes transformadores da nossa sociedade, com repercussão que extravasa os limites do nosso Município”.

Ao longo dos últimos 11 anos, nos três mandatos de Mário João Oliveira, foram distribuídos ao tecido associativo do concelho 17.895.005,34 euros, numa perspetiva de dotar as associações (culturais, sociais e desportivas) e instituições de solidariedade social de melhores condições de funcionamento e de resposta às necessidades da população.

Festa da Criança no fim de semana

Como tem sido hábito nos últimos anos, os últimos dois dias do VIVA As Associações vão coincidir no mesmo espaço com a Festa da Criança, que se realiza no fim de semana de 27 e 28 de maio. Mais uma vez, e tal como aconteceu nos anos anteriores, são esperados vários milhares de crianças que, acompanhadas pelas suas famílias, vão transformar o Espaço Inovação num imenso parque de diversões, em que todas as atividades e atrações são gratuitas. Do programa constarão algumas surpresas, a serem reveladas nas próximas semanas.